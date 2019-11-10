50-кратный зум Xiaomi СС9 Pro показали на видео

Как известно, главной особенностью недавно представленного смартфона Xiaomi СС9 Pro (в Европе Mi Note 10) является его пентакамера. В числе прочего эта камера может похвастаться 50-кратным гибридным зумом. Сегодня авторитетный инсайдер Мукул Шарма опубликовал видео, в котором наглядно демонстрируется работа данной функции. Ролик явно снимали при помощи штатива, однако увиденное все равно впечатляет. Напомним, что наравне с Huawei Mate 30 Pro новинка Xiaomi занимает первое место в рейтинге камерофонов DxOMark.