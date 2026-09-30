Кнопочный телефон HMD 106 Pure оценили в 12 долларов

Компания HMD Global пополнила ассортимент кнопочных телефонов одной из самых доступных моделей HMD 106 Pure. Новинку оснастили однокристальной системой Unisoc 6531E с поддержкой сотовых сетей GSM/2G (здесь нет даже поддержки 3G и тем более 4G), дисплеем с разрешением 120:160 точек, предустановленной операционной системой S30+, батареей ёмкостью 1000 мАч, 3,5-мм аудиогнездом для наушников, FM-радио, слотом для карты microSD вместимостью до 32 ГБ, а также темной-серой и бирюзовой расцветками корпуса. Цена телефона на дебютном пакистанском рынке составляет эквивалент 12 долларов.