Apple повысит цены на флагманские смартфоны на 100 долларов

После заметного повышения цен на Mac и iPad в июне, вызванного резким ростом стоимости чипов памяти, Apple, судя по всему, готовится аналогичным образом поступить и с новыми iPhone. Ранее в этом месяце уже появилась информация о том, что все модели линейки iPhone 18 могут подорожать на 100 долларов по сравнению с предшественниками. Теперь появились новые сведения из более надёжного источника, которые подтверждают предыдущие сообщения инсайдеров. Основной причиной повышения цен становится рост стоимости чипов оперативной и NAND-памяти, из-за которого Apple приходится пересматривать ценовую политику и частично перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Apple изначально пыталась избежать повышения цен и самостоятельно компенсировать подорожание компонентов. Однако при нынешнем уровне расходов компания больше не может сохранять прежнюю и без того небольшую маржу. Поэтому увеличение стоимости всех моделей iPhone 18 на 100 долларов позволит разделить дополнительные расходы с покупателями, не сделав смартфоны существенно дороже конкурентов вроде Samsung. Тем более что Samsung, Google и другие производители смартфонов уже повысили цены на свои устройства. Поэтому аналогичный шаг Apple, вероятно, не станет для рынка неожиданностью. Но инсайдеры также предполагают, что повышение цены может быть более заметным, чем 100 долларов, особенно когда речь идёт о флагманах.
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