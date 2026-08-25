Apple повысит цены на флагманские смартфоны на 100 долларов

По словам источников, знакомых с ситуацией, Apple изначально пыталась избежать повышения цен и самостоятельно компенсировать подорожание компонентов. Однако при нынешнем уровне расходов компания больше не может сохранять прежнюю и без того небольшую маржу. Поэтому увеличение стоимости всех моделей iPhone 18 на 100 долларов позволит разделить дополнительные расходы с покупателями, не сделав смартфоны существенно дороже конкурентов вроде Samsung. Тем более что Samsung, Google и другие производители смартфонов уже повысили цены на свои устройства. Поэтому аналогичный шаг Apple, вероятно, не станет для рынка неожиданностью. Но инсайдеры также предполагают, что повышение цены может быть более заметным, чем 100 долларов, особенно когда речь идёт о флагманах.