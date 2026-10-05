Представлен смартфон OPPO F35 Pro 5G с АКБ на 8000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью F35 Pro 5G, которая базируется на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7360 Max с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MP2. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1272 точки, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 3600 нит, ШИМ-регулировкой с частотой 2160 Гц и DC-затемнением, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, предустановленной ОС Android 17 с фирменной прошивкой ColorOS 16.5, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 8,4 мм и массой 210 граммов, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, а также модемом 5G. Смартфон появится в продаже на дебютном индийском рынке 11 октября по эквивалентной цене от 475 долларов.