55-дюймовый 4K-телевизор Redmi X55T оценен в $300

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Redmi X55T, которая уже доступна для заказа в Китае по цене в 320 долларов. Новинку оснастили 55-дюймовой панелью с разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологии MEMC, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, отображением 1 миллиарда цветовых оттенков, четырьмя динамиками и усилителем низких частот, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, сертификацией AMD FreeSync Premium, задержкой 4 мс, 4-ядерной платформой, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, корпусом из алюминиевого сплава и металлическим основанием, поддержкой голосового управления Xiao Ai, а также интерфейсами HDMI 2.1, USB и RJ-45.

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