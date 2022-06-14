55-дюймовый 4K-телевизор Thunderbird Peng 5 продают за $190

Источники сообщают о том, что в популярном китайском магазине JD.com продают телевизор Thunderbird Peng 5 по цене всего в 190 долларов. Разумеется, данное предложение приурочено к распродаже. Телевизор характеризуется 55-дюймовой панелью с разрешением 4K, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3, покрытием 97% площади передней панели, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, четырехъядерной платформой, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, поддержкой технологий Dolby и DTS, распознаванием голосовых команд на большом расстоянии, поддержкой технологии компенсации движений MCDI, возможностью проецирования изображения со смартфонов и ПК, поддержкой облачных игр Tencent START, двумя интерфейсами USB 2.0, двумя HDMI 2.0, сетевым разъёмом RJ-45 и AV-входом.

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