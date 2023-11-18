55-дюймовый телевизор Acer G series оценен в $755

Компания Acer представила в Индии серию телевизоров Acer G series, которая состоит из моделей с диагональю дисплея 32, 43 и 55 дюймов. Меньшая модель оснащается разрешением HD, а старшие – разрешением 4K, более широким цветовым охватом и поддержкой технологий MEMC, HDR10 и HLG.

Телевизоры также оснастили четырехъядерной платформой Cortex-A55, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, 24-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены на индийском рынке в 265, 515 и 765 долларов соответственно.
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