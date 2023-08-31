55-дюймовый телевизор Acer H Pro Series оценен в 485 долларов

Компания Acer выпустила в Индии телевизоры линейки Acer H Pro Series, которые уже доступны для покупки по цене в 340, 410 и 485 долларов за версии с диагональю экранов 43, 50 и 55 дюймов соответственно. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), углом обзора 178 градусов, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой технологий Dolby Vision, HDR 10 и MEMC, однокристальной системой с четырьмя ядрами A55 и графикой ускорителем Mali-G31, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.1, USB 2.0 и USB 3.0, поддержкой Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, 76-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной операционной системой Google TV.

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