55-дюймовый телевизор Hisense 4K QLED оценен в $815

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров на квантовых точках 55-дюймовой моделью 4K QLED, которая оценена в Индии в 815 долларов. Новинка характеризуется разрешением 4K, поддержкой расширенного динамического диапазона Dolby Vision, технологии Hi-view Engine на базе ИИ для оптимизации качества картинки, динамиками мощностью 24 Вт, поддержкой Dolby Atmos и Dolby Audio, динамическим управлением подсветкой, игровым режимом, 4-ядерным процессором с ядрами Cortex A53 и графикой Mali 470MP, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, предустановленной Android TV 10 со встроенным Chromecast, поддержкой Google Assistant и двухдиапазонного Wi-Fi.