55-дюймовый телевизор TCL Thunderbird 5 2024 оценен в $335

Компания TCL пополнила ассортимент недорогих телевизоров линейкой Thunderbird 5 2024, в которую вошли две модели с диагональю 50 и 55 дюймов. Они оценены на местном для производителя китайском рынке в 200 и 235 долларов соответственно. Новинка характеризуется разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, четырёхъядерной платформой Cortex-A53, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, акустической системой с поддержкой DTS-HD и Dolby Digital Plus, интерфейсами HDMI 2.0 и USB-A 2.0, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi.

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