55-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4C подешевел до $280

Несколько дней назад компания Xiaomi представила несколько новых телевизоров, что предсказуемо привело к снижению цен на старые модели. Например, 55-дюймовая версия Xiaomi Mi TV 4C подешевела на 75 долларов и теперь предлагается за 280 долларов. Правда, это касается только китайского рынка. Напомним, что этот телевизор был выпущен позапрошлой осенью. Он может похвастаться разрешением 4K, поддержкой HDR, процессором с четырьмя ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-450, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти. Неудивительно, что с такими характеристиками и невысокой ценой он стал одним из самых продаваемых телевизоров Xiaomi.