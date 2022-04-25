58-дюймовый телевизор Redmi A58 2022 оценен в $245

Компания Xiaomi представила телевизор Redmi A58 2022, который уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене в 245 долларов. Через два дня стартуют розничные продажи по цене уже в 260 долларов. Новинку оснастили 58-дюймовой матрицей с разрешением 4K и обычной кадровой частотой 60 Гц, металлическим корпусом, четырехъядерной платформой, 20-Вт стереодинамиками, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, двумя разъемами USB, двумя интерфейсами HDMI, портом RJ-45 и поддержкой Wi-Fi 2,4 ГГц.