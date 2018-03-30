59 исков направленных на Apple из-за снижения производительности

Apple начала новый год с не очень хорошей ноты, так как многие пользователи iPhone нашли проблему с ранее скрытой функцией «дросселирования» в iOS. Которое было для того, чтобы батареи теряли свою производительность со временем, Apple часто понижают тактовую частоту процессоров в старых iPhone. Это привело к большому количеству расследований и множеству юридических проблем, так как против Apple по этому вопросу было подано 59 отдельных исков.Apple дала объяснения оперативно и выпустила обновленную iOS, чтобы предупреждение пользователей о том, что их объем их батареи может быть слишком низким, чтобы обеспечить максимальную производительность смартфона.