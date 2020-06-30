5G-смартфон Honor 30 Lite будет стоить 300 долларов

Китайский сотовый оператор China Telecom раскрыл цены на смартфон Honor 30 Lite (Honor 30 Youth Edition), который еще не был представлен официально. Итак, версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 297 долларов, вариант с 6/128 ГБ памяти – 325 долларов, а топовая версия на 8/128 ГБ флэш-памяти обойдется в 368 долларов. Официальный дебют устройства запланирован на 2 июля.

По предварительным данным, смартфон будет оснащен поддержкой мобильных сетей пятого поколения, новенькой платформой MediaTek Dimensity 800, 6,5-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и разрешением 2400:1800 пикселей, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48, 8 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.