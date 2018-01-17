6 -дюймовый смартфон OUKITEL K10 получил АКБ на 11 000 мАч

Начались глобальные предпродажи смартфона OUKITEL K10. Новинка получила 6 -дюймовый экран с разрешением 2160 * 1080 пикселей. K10 базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek MT6763 с тактовой частотой 2 ГГц и имеет на борту 6 Гбайт оперативной памяти. Для любителей фотосъёмки в смартфоне имеется двойная основная камера с 21- и 8-Мп сенсорами и двойная фронтальная камера с 13- и 8-Мп сенсорами. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 11 000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1.1. В период предпродаж с 15 по 29 января, его можно приобрести со скидкой в размере 50 долларов, не за 299,99 долларов, а за 249,99 долларов.