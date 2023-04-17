65-дюймовый Huawei Smart Screen S3 Pro оценен в $875

Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров серией Smart Screen S3 Pro, в которую вошли 65 и 75-дюймовые модели. Они оценены в 875 и 1165 долларов соответственно. Новинки характеризуются разрешением 4К, частотой обновления 120 Гц, 92% охватом цветовой палитры DCI-P3, четырехъядерной однокристальной системой, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ, тремя интерфейсами HDMI 2.1, акустической системой с двумя широкополосными и двумя низкочастотными динамиками, веб-камерой с разрешением Full HD и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6. Позже ожидается выход 85-дюймовой версии телевизора, но её цена будет объявлена позже.