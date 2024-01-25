65-дюймовый телевизор AKAI 4K QLED оценен в $625

Компания AKAI выпустила на индийский рынок телевизоры серии AKAI 4K QLED, которая состоит из моделей с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются панелями, выполненными по технологии Quantum Dot с разрешением 4K, поддержкой HDR, HLG и Dolby Vision, металлическим корпусом с очень узкими рамками, динамиками суммарной мощностью 20 Вт с поддержкой звучания Dolby Atmos, интерфейсом HDMI 2.0, двумя разъемами USB 3.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры AKAI 4K QLED оценены в Индии в 300, 350, 435 и 625 долларов соответственно.

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