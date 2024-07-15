65-дюймовый телевизор Acerpure оценен в $600

Принадлежащая Acer компания Acerpure представила на индийском рынке телевизоры Acerpure Aspire и Swift. В первую серию вошли 43- и 32-дюймовые модели с разрешением Full HD и HD соответственно, а во вторую 55- и 65-дюймовые телевизоры с разрешением 4K UHD. Новинки характеризуются углами обзора 178 градусов, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой переменной частоты обновления для лучшей плавности картинки, процессором RealTek ARM с графикой Mali G31 MP2, 2 ГБ оперативной и до 16 ГБ флеш-памяти, акустической системой мощностью до 24 Вт с поддержкой Dolby Atmos, тремя интерфейсами HDMI 2.0, по одному порту USB 2.0 и Ethernet, адаптерами беспроводной связи Bluetooth V5.0 и Wi-Fi, а также предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены в 135, 250, 430 и 600 долларов соответственно.