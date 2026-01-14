65-дюймовый телевизор Haier H5E оценен в 610 долларов

Компания Haier объявила о выпуске телевизоров серии H5E, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), поддержкой HDR10, углом обзора 178°, максимальной яркостью до 320 нит, 20-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Audio, процессором на ядрах Cortex-A55, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Google TV, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и двухдиапазонного Wi-Fi, четырьмя портами HDMI и двумя интерфейсами USB. Цена телевизоров на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 275, 345, 400 и 610 долларов соответственно.

Лазерный телевизор Hisense L9Q выходит в России…
Компания Hisense объявила о скором выходе на российский рынок флагманского лазерного телевизора Hisense L…
Представлен лазерный ультракороткофокусный проектор JMGO O3…
Компания JMGO пополнила ассортимент лазерных ультракороткофокусных проекторов моделью JMGO O3, в основе к…
Представлены телевизоры Redmi TV X 2026…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Redmi TV X 2026, в которую вошли модели с диагон…
Samsung показала свою замену Dolby Vision 2…
Во время пресс-тура на прошлой неделе компания Samsung официально показала специальную демонстрацию новой…
Представлен 100-дюймовый лазерный телевизор JMGO O3 Ultra 4K…
Компания JMGO пополнила ассортимент лазерных телевизоров моделью O3 Ultra 4K, которая базируется на обнов…
Телевизор Xiaomi TV S Pro 98 Mini LED 2026 оценен в $2245…
Компания Xiaomi объявила о выпуске флагманского телевизора TV S Pro 98 Mini LED 2026, который основан на …
Телевизор Xiaomi TV A Pro 32 2026 оценен в $150…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных телевизоров моделью TV A Pro 32 2026, которая получила 32…
Телевизор Sharp Aquos MiniLED JP7000 оценили в 700 евро …
Компания Sharp пополнила ассортимент телевизоров серией Aquos MiniLED JP7000, в которую вошли модели с ди…
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor