65-дюймовый телевизор Haier H5E оценен в 610 долларов

Компания Haier объявила о выпуске телевизоров серии H5E, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), поддержкой HDR10, углом обзора 178°, максимальной яркостью до 320 нит, 20-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Audio, процессором на ядрах Cortex-A55, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Google TV, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и двухдиапазонного Wi-Fi, четырьмя портами HDMI и двумя интерфейсами USB. Цена телевизоров на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 275, 345, 400 и 610 долларов соответственно.