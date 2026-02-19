Телевизор Xiaomi QLED TV X Pro 75 2026 оценили в 770 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске на индийский рынок телевизора QLED TV X Pro 75 2026, который получил 75-дюймовую матрицу с технологией QLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется углами обзора 178 градусов, поддержкой частоты обновления DLG 120 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, режимом Filmmaker Mode, фирменным движком Vivid Picture Engine 2, охватом цветовой гаммы DCI-P3, отображением до 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 34-Вт акустической системой поддержкой Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X, режимом низкой задержки (ALLM), компенсацией движения MEMC, 4-ядерным процессором, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, тремя интерфейсами HDMI (один с eARC), двумя разъемами USB, портом Ethernet, оптическим аудиовыходом, AV-входом, 3,5-мм аудиогнездом, а также адаптерами Wi-Fi и Bluetooth. Цена телевизора составляет эквивалент 770 долларов.