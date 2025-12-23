Представлен проектор Hisense XR10

Компания Hisense пополнила ассортимент проекторов моделями Hisense XR10 и PX4-PRO. Первая модель характеризуется компактным корпусом, цифровым лазерным процессором Hisense LPU 3.0, обновлённой платформой, тройным лазерным источника света RGB, заявленной яркостью до 6000 ANSI люмен, разрешением 4K, контрастностью 6000:1, новой системой IRIS, микроканальной системой жидкостного охлаждения, 16 цельностеклянными линзами, проекцией изображения до 300 дюймов, покрытием цветовой палитры BT.2020, четырьмя камерами и двойным датчиком ToF для автоматической калибровкой на базе ИИ.

Сверхкороткофокусная модель PX4-PRO отличается более компактным корпусом, диагональю проекции до 200 дюймов, яркостью 3500 ANSI люмен, лазерной технологией TriChroma, сертификацией по стандарту IMAX Enhanced и сверхнизкой задержкой. Цены и дата начала продаж проекторов будут объявлены позже.
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
