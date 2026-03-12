Телевизор HUAWEI Vision Smart Screen 6 оценили в 900 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент телевизоров серией Vision Smart Screen 6, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицами с технологией Super Mini LED, разрешением 3840:2160 точек, цветопередачей 10,7 млрд оттенков, углами обзора 178°, кадровой частотой до 288 Гц, пиковой яркостью до 2000 нит, ультратонкими рамками, 4-ядерной платформой NT72676 с тактовой частотой до 1,65 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3, двумя 20-Вт динамиками и 50-Вт сабвуфером, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, тремя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом Ethernet, разъемами USB 3.0 и USB 2.0, а также 8-Мп камерой. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 900, 1075 и 1500 долларов соответственно. Цена 98-дюймовой версии пока не объявлена.

Sony представила сразу два виниловых проигрывателя…
Компания Sony впервые с 2019 года выпустила новые виниловые проигрыватели — да ещё и сразу две модели. Ба…
Лазерный проект Hisense C3 выходит в России …
Компания Hisense выпустила на российский рынок лазерный мини-проектор Hisense C3, который основан на трёх…
98-дюймовый телевизор TCL Q10M Pro оценили в $4575…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделями TCL Q10M Pro и Q10M, каждая из которых представле…
Представлен 130-дюймовый телевизор Samsung Micro RGB…
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 130-дюймовой моделью R95H, которая основана на панели …
100-дюймовый телевизор Hisense E8S RGB-Mini LED оценили в $…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией E8S RGB-Mini LED, которая состоит из моделей с …
Представлен 4K-проектор Epson LifeStudio Grand EH-LS970 …
Компания Epson объявила о выходе проектора LifeStudio Grand EH-LS970, который получил лазерную 3LCD-матри…
65-дюймовый телевизор Haier H5E оценен в 610 долларов …
Компания Haier объявила о выпуске телевизоров серии H5E, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55 и…
Представлен проектор Hisense XR10…
Компания Hisense пополнила ассортимент проекторов моделями Hisense XR10 и PX4-PRO. Первая модель характер…
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor