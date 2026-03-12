Телевизор HUAWEI Vision Smart Screen 6 оценили в 900 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент телевизоров серией Vision Smart Screen 6, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицами с технологией Super Mini LED, разрешением 3840:2160 точек, цветопередачей 10,7 млрд оттенков, углами обзора 178°, кадровой частотой до 288 Гц, пиковой яркостью до 2000 нит, ультратонкими рамками, 4-ядерной платформой NT72676 с тактовой частотой до 1,65 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3, двумя 20-Вт динамиками и 50-Вт сабвуфером, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, тремя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом Ethernet, разъемами USB 3.0 и USB 2.0, а также 8-Мп камерой. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 900, 1075 и 1500 долларов соответственно. Цена 98-дюймовой версии пока не объявлена.