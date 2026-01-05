98-дюймовый телевизор TCL Q10M Pro оценили в $4575

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделями TCL Q10M Pro и Q10M, каждая из которых представлена в диагоналях 98, 85, 75 и 65 дюймов. Старшая модель характеризуется HVA-панелью с технологией SQD-Mini LED с 8052 зонами локального затемнения, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, пиковой яркостью 8500 нит с технологией XDR, 26-битным динамическим затемнением, контрастностью 7000:1, акустикой Bang & Olufsen формата 2.2.2, чипом управления синхронизацией света и цвета TSR AI, самоподсвечивающимся пультом управления, адаптером Wi-Fi 6 и портом USB 3.0. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 4575, 3145, 2430 и 1715 долларов соответственно. Телевизор TCL Q10M отличается экраном Super Butterfly, 4032 зонами локального затемнения и пиковой яркостью XDR до 6000 нит. За него просят 3575, 2285, 1860 и 1430 долларов соответственно.

