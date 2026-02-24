65-дюймовый телевизор Kodak IconiK Series Mini LED оценили в $640

Компания Kodak пополнила ассортимент телевизоров серии Kodak IconiK Series Mini LED 65-дюймовой моделью, которая построена на панели с технологией Mini LED и разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1500 нит, 288 зонами локального затемнения, поддержкой Ultra WCG, Dolby Vision, HDR10 и HLG, акустической системой с шестью динамиками и двумя сабвуферами мощностью 108 Вт и поддержкой Dolby Atmos, платформой MediaTek с графическим адаптером Mali-G52, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, предустановленной платформой Google TV, тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB, eARC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0 и портом Ethernet. Цена телевизора на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 640 долларов.