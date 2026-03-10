Новые телевизоры HYUNDAI на Google TV

Новая линейка телевизоров HYUNDAI, работающая на базе операционной системы Google TV, создана, чтобы поднять уровень вашего развлечения на новый высший стандарт. Коллекция включает восемь моделей, предлагая решения для каждого интерьера и потребности — от компактных 32-дюймовых до монументальных 85-дюймовых экранов. Все телевизоры поддерживают разрешение 4K Ultra HD, предоставляя потрясающую четкость и реалистичность изображения, которое захватывает дух. Инновационная технология DLG обеспечивает частоту обновления до 120 Гц, что позволяет динамичным сценам выглядеть невероятно плавно и детализированно. Минимальная задержка отклика делает устройства идеальным выбором для геймеров, превращая процесс игры в настоящее зрелище. Для киноманов и любителей спортивных трансляций предусмотрена технология MEMC, которая устраняет артефакты движения, добавляет кинематографической гладкости каждой сцене и усиливает проработку деталей. Поддержка HDR10 глубже раскрывает каждую тень и насыщает цвета, делая изображение еще более живым и выразительным. Забудьте о проблемах с освещением в комнате! Технология HLG автоматически адаптирует качество изображения под окружающую яркость, исключая необходимость ручной настройки. За непревзойденную детализацию и усиление контраста отвечает Dolby Vision, который превращает каждый кадр в произведение искусства с изумительным уровнем реалистичности.

Качество звука не уступает совершенству изображения. Стереодинамики мощностью 16 Вт в моделях BS5011 и 20 Вт в линейке BU7011 предлагают семь режимов аудиозвучания на выбор — от фильмов до спортивных трансляций и музыки. Благодаря технологии Dolby Atmos звук получает объемное и многомерное невероятное богатство, погружая зрителей в самую суть происходящего на экране. Дополняет картину инновация SmartTune, интеллектуально синхронизирующая аудио- и видесигналы для комфортного восприятия. Особенно интересной станет серия BU7011 для поклонников виртуальных миров. Эксклюзивная функция Game Optimizer открывает возможность настраивать визуальные параметры отображения, активировать функцию снижения синего света для защиты глаз, выводить график изменения fps или добавлять виртуальный прицел для улучшения точности — всё это дает полный контроль над игровыми предпочтениями. HDMI 2.1 и автоматический режим низкой задержки (ALLM) обеспечивают молниеносный отклик без задержек, благодаря чему ваши игровые навыки выйдут на новый уровень.