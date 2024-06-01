65-дюймовый телевизор Hisense A7NQ оценен в 1000 евро

Компания Hisense выпустила в Европе телевизоры линейки A7NQ, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются QLED-панелями с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K Ultra HD), частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 350 нит, глубину цвета 8 бит+FRC, контрастностью 4000:1, поддержкой Quantum Dot Colour, Dolby Vision и HDR10+, 4-ядерной платформой MT9603, интерфейсами HDMI 2.1 и USB 2.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth, 30-Вт акустической системой формата 2.0 с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС VIDAA с приложениями Netflix, YouTube и Disney+. Цена телевизоров составляет 600, 700, 800 и 900 евро соответственно.

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