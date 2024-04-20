65-дюймовый телевизор Hisense Vidda 65V1N-PRO оценен в $395

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Vidda 65V1N-PRO, которая основана на 65-дюймовой матрице неназванного типа с разрешением 4K. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 120 Гц, 94-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, двумя 12-Вт динамиками, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, двумя разъемами USB-A 2.0, двумя интерфейсами HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом и портом RJ45. Цена телевизора на родном для производителя китайском рынке составляет 395 долларов.

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