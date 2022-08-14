65-дюймовый телевизор LeTV F65 Pro оценен в $325

Китайский производитель LeTV выпустил в продажу на местном рынке телевизор F65 Pro, который получил 65-дюймовую панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется поддержкой HDR, 95% охватом цветового пространства BT.709, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой динамической компенсации движения (MEMC) для более четкого и плавного изображения, временем отклика 8 мс, однокристальной системой на основе двух ядер A73 и двух A53, а также графического адаптера Mali-G51MP2, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, 20-Вт динамиками, двумя разъемами HDMI, двумя USB, RJ45 и S/PDIF, металлическим корпусом, поддержкой Wi-Fi и предустановленной ОС EUI8.0. Цена телевизора составляет всего 325 долларов.