65-дюймовый телевизор Samsung Crystal Vision 4K TV оценен в $870

Компания Samsung выпустила в Индии линейку телевизоров Crystal Vision 4K TV, в которую вошли модели с диагональю экрана 43, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются LED-матрицами с разрешением 4K UHD, кадровой частотой 50 Гц, поддержкой HDR+, интеллектуальным чипом Crystal 4K для улучшения качества изображения низкого разрешения до уровня 4K, предустановленной операционной системой ОС Tizen, 20-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Digital Plus, OTS Lite и Q-Symphony, автоматическим режимом с низкой задержкой (ALLM) и Motion Xcelerator, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2, тремя интерфейсами DMI (eARC/ARC), одним USB, цифровым аудиовыходом и RF. Цены на телевизоры составляют 380, 570 и 870 долларов соответственно.