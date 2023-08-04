65-дюймовый телевизор Samsung Crystal Vision 4K TV оценен в $870

Компания Samsung выпустила в Индии линейку телевизоров Crystal Vision 4K TV, в которую вошли модели с диагональю экрана 43, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются LED-матрицами с разрешением 4K UHD, кадровой частотой 50 Гц, поддержкой HDR+, интеллектуальным чипом Crystal 4K для улучшения качества изображения низкого разрешения до уровня 4K, предустановленной операционной системой ОС Tizen, 20-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Digital Plus, OTS Lite и Q-Symphony, автоматическим режимом с низкой задержкой (ALLM) и Motion Xcelerator, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2, тремя интерфейсами DMI (eARC/ARC), одним USB, цифровым аудиовыходом и RF. Цены на телевизоры составляют 380, 570 и 870 долларов соответственно.

Представлены бюджетные телевизоры Kodak 9XPRO…
Компания Kodak пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией Kodak 9XPRO, в которую вошли модели с д…
Представлены телевизоры Panasonic MX700E…
Компания Panasonic пополнила ассортимент телевизоров линейкой Panasonic MX700E, в которую вошли модели с …
Представлен 70-дюймовый телевизор Redmi Smart TV A 2024…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент линейки недорогих телевизоров Smart TV A 2024 новыми моделями: на 5…
Представлен 86-дюймовый ТВ Huawei Smart Screen S3 Pro…
Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров 86-дюймовой моделью Smart Screen S3 Pro, которая появит…
Samsung S90C поступил в продажу с дисплеем от LG…
На первый взгляд новый OLED-телевизор Samsung S90C с диагональю 83 дюйма не отличается от существующего а…
Телевизор Samsung MNA89MS1BACXKR оценен в 100 тысяч долларов…
Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью MNA89MS1BACXKR, которая получила е…
65-дюймовый телевизор TCL C645 4K QLED оценили в $975 …
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров линейкой C645 4K QLED, в которую вошли модели с диагональ…
Представлены телевизоры TCL 85P745 и TCL 98P745 …
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделями TCL 98P745 и TCL 85P745, которые появится в европ…
Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайдКак выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд
Обзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеровОбзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеров
Мультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1HМультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1H
Какой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой бюджетКакой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой бюджет
Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детскойОбзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor