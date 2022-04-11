65-дюймовый телевизор TCL T8E Max оценен в $720

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией T8E Max, которая состоит из 65- и 75-дюймовой моделей. Новинки характеризуются матрицей TCL QLED 6-го поколения с увеличенным до 60 тысяч часов сроком службы, улучшенной цветопередачей и увеличенной на 10% яркостью, разрешением 4К, частотой обновления изображения 120 Гц, интерфейсом HDMI 2.1, поддержкой технологий Dolby Vivion и MEMC, двухдиапазонным адаптером Wi-Fi, неназванным четырехъядерным процессором с ядрами Arm Cortex-A55 с тактовой частотой 1,9 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Телевизоры появятся в продаже 14 апреля по цене в 720 и 1035 долларов соответственно.

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