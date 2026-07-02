7 июля будет представлен Nothing Phone (4b) в матово-красном цвете

Nothing анонсировала выход своего нового устройства, Nothing Phone (4b), запланированный на 7 июля. По заявлению компании, телефон будет оснащен процессором Snapdragon. Кроме того, Nothing представила особую версию, RCB Edition, созданную в коллаборации с крикетным клубом Royal Challengers Bengaluru. Такой союз логичен, ведь Nothing является официальным спонсором этой команды. Как следует из публикации в Instagram, игроки RCB имели возможность выбора из двух предложенных вариантов дизайна для RCB Edition. Хотя был отобран лишь один, какой именно, пока не уточняется. Однако, судя по всему, игроки склоняются к матовой красной расцветке.

Эта версия дополнит уже представленные ранее цветовые решения: черный, белый и синий. Последние сведения, основанные на утечках и слухах, указывают, что Nothing Phone (4b) получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 6 Gen 4, 8 ГБ оперативной памяти и варианты накопителя на 128 или 256 ГБ. Основная камера будет иметь разрешение 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, широкоугольная камера — 8 мегапикселей, а фронтальная камера для селфи — 16 мегапикселей. Емкость аккумулятора составит 6000 мАч.
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