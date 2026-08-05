REDMI 17 5G получит батарею на 7500 мАч

Сетевые источники опубликовали качественные изображения и подробности о характеристиках бюджетного смартфона REDMI 17 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, адаптивной кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц, типичной яркостью 675 нит, пиковой яркостью 825 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с тактовой частотой до 2,45 ГГц, предустановленной прошивкой HyperOS 3 на основе операционной системы Android 16, основной камерой с 50-Мп главным модулем, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, динамической RGB-подсветкой, модемом для сотовых сетей 5G, модулем NFC, 3,5-мм аудиогнездом, стереодинамиками, черной, синей и оранжевой расцветками, а также корпусом толщиной 8,8 мм и массой 235 граммов.