Samsung выпустила недорогой смартфон Galaxy F70 Pro

Сегодня Samsung представила смартфон Galaxy F70 Pro, который при вполне разумной стоимости может похвастаться тройной основной камерой, аккумулятором на 6000 мАч и гарантией получения патчей безопасности в течение 6 лет. Стоит отметить, что Samsung Galaxy F70 Pro получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За защиту экрана отвечает стекло Corning Gorilla Glass Victus+ — весьма неплохо для недорогого устройства. В основе смартфона находится процессор Snapdragon 6 Gen 3 от компании Qualcomm, который работает в связке с оперативной памятью LPDDR5X и флеш-накопителем UFS 3.1. За фотосъёмку отвечает тройная камера на задней панели. Основной модуль имеет разрешение 50 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию изображения, дополнительно установлена сверхширокоугольная камера на 5 Мп и макрокамера на 2 Мп. Для селфи используется фронтальная камера на 12 Мп.

Смартфон оснащён аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. При этом устройство работает на базе операционной системы Android 16 с оболочкой One UI 8.5, что для недорогого смартфона — отличная новость. Также Samsung Galaxy F70 Pro оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от пыли и влаги по стандарту IP64, стереодинамиками, портом USB Type-C, модулем NFC, поддержкой 5G, Bluetooth 5.3 и двухдиапазонным Wi-Fi. Отличный набор преимуществ для устройства далеко не флагманского уровня.