Oppo выпустила Bubble для селфи-съёмки

Сегодня компания Oppo представила новый аксессуар для смартфонов, который упрощает съёмку селфи на основные камеры. Такое решение позволяет использовать более качественные сенсоры, чем у фронтальных камер, без специальных внешних экранов и так далее. Устройство под названием Bubble во многом напоминает недавно анонсированный Insta360 Snap — аксессуар оснащён экраном для предпросмотра изображения в реальном времени, поддерживает удалённое управление камерой и получил отдельную кнопку спуска затвора. Аксессуар получил круглый AMOLED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 550 мАч, а толщина корпуса составляет всего 7 мм. Oppo не раскрыла автономность Bubble, однако известно, что зарядка осуществляется через разъём USB Type-C в нижней части корпуса.

Беспроводная зарядка при креплении к смартфону не поддерживается. Правда, несмотря на то что некоторые смартфоны Oppo поддерживают беспроводную зарядку, компания пока не выпускает устройства со встроенными магнитами для крепления аксессуаров. Поэтому для использования Bubble со смартфонами Oppo потребуется магнитный чехол. При этом аксессуар можно прикрепить напрямую к устройствам со встроенными магнитами, включая iPhone и последние модели Pixel. Однако совместимость Bubble остаётся сильно ограниченной — через фирменное приложение аксессуар работает только с несколькими смартфонами Oppo, среди которых Reno 14, Reno 15, Reno 16, а также Find X8, X9, X9 Pro и X9 Ultra. Скромно.