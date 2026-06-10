Realme P4R 5G с АКБ на 8000 мАч оценили в 200 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью P4R 5G, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Новинку также оснастили 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 6,79-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 144 Гц, стандартной яркостью 975 и максимальной яркостью в режиме HBM 1200 нит, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 50-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, поддержкой 45-Вт проводной, 27-Вт обратной и обходной зарядок, системой охлаждения с испарительной камерой AirFlow VC на 5300 мм², корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, подсветкой Pulse Light в блоке камер, а также корпусом толщиной 8,8 мм и массой 224 грамма. Цена базовой конфигурации с 4/128 ГБ на дебютном индийском рынке составила эквивалент 200 долларов.