Apple отказалась от выпуска стеклянного iPhone

На фоне возможного повышения цен на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max компания Apple, по сообщениям, столкнулась с очередной проблемой из-за кризиса на рынке оперативной памяти DRAM. Компания якобы отказалась от амбициозного iPhone 20, поскольку наладить его массовое производство в необходимых объёмах без существенного роста количества производственных дефектов оказалось невозможно. Аналитики исследовательской компании Jefferies считают, что отмена iPhone 20 лишит Apple продукта с высокой маржинальностью, который мог бы обеспечить компании дополнительный финансовый запас на фоне продолжающегося роста стоимости памяти.

«Наши проверки цепочки поставок показывают, что выпуск полностью стеклянного iPhone, запланированный на 27 сентября, отменён из-за низкого выхода годных изделий. Мы считаем это серьёзной неудачей для попыток Apple представить более дорогие iPhone на фоне стремительного роста стоимости памяти», — говорится в оценке Jefferies.По данным Seeking Alpha, средняя отпускная цена полностью стеклянного iPhone оценивалась в 2060 долларов. Такая стоимость сделала бы устройство недоступным для большинства покупателей, однако одновременно позволила бы Apple продемонстрировать футуристичный дизайн и получить высокую маржу с каждого отдельного устройства. Но финальная стоимость это ещё полбеды — оказалось, выпускать такой смартфон компания просто не в состоянии, нет необходимых технологий и производственных процессов.