70-дюймовый телевизор Redmi TV представлен официально

Компания Redmi представила телевизор Redmi TV, который получил 70-дюймовую панель с разрешением 4K. Подробности о ней будут объявлены позже, а пока сообщается о четырехъядерном процессоре Amlogic с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графикой Mali-450 MP3 с тактовой частотой до 750 МГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Производитель рекомендует смотреть телевизор на расстоянии от 1,9 до 2,8 метра. Цена новинки составляет 530 долларов. Сегодня можно оформить предварительный заказ, а старт продаж намечен на 10 сентября.