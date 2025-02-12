75-дюймовый Konka G9W Mini AI-LED Art Wallpaper TV оценен в $670

Компания Konka пополнила ассортимент телевизоров моделью G9W Mini AI-LED Art Wallpaper TV, которая получила версии на 65 и 75 дюймов по диагонали. Новинка характеризуется панелью с подсветкой Mini AI-LED, 392 и 512 зонами подсветки соответственно, разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 165 Гц, 93-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, 210-Вт акустической системой с двумя низкочастотными динамиками, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB-A 2.0, USB-A 3.0 и RJ45. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в 545 и 670 долларов соответственно.