75-дюймовый Konka G9W Mini AI-LED Art Wallpaper TV оценен в $670

Компания Konka пополнила ассортимент телевизоров моделью G9W Mini AI-LED Art Wallpaper TV, которая получила версии на 65 и 75 дюймов по диагонали. Новинка характеризуется панелью с подсветкой Mini AI-LED, 392 и 512 зонами подсветки соответственно, разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 165 Гц, 93-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, 210-Вт акустической системой с двумя низкочастотными динамиками, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB-A 2.0, USB-A 3.0 и RJ45. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в 545 и 670 долларов соответственно.

Представлен огромный 240-Гц телевизор Changhong 100Q10T Max…
Компания Changhong пополнила ассортимент действительно больших телевизоров моделью 100Q10T Max, которая у…
75-дюймовый телевизор JVC AI Vision QLED TV оценен в 1040 до…
Компания JVC пополнила ассортимент телевизоров серией AI Vision QLED TV, которая состоит из моделей с диа…
85-дюймовый телевизор Skyworth Coocaa K6 Ultra оценен в $109…
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров серией Coocaa K6 Ultra, в которую вошли версии с диаг…
Представлены домашние проекторы LG PF600U и CineBeam S…
Компания LG пополнила ассортимент домашних проекторов моделями LG PF600U и LG CineBeam S. Первый характер…
85-дюймовый телевизор Konka R8s Mini AI-LED оценен в $1935…
Компания Konka пополнила ассортимент телевизоров серией Konka R8s Mini AI-LED, в которую вошли модели с д…
Amazon представила новые телевизоры Fire TV Omni…
Сегодня компания Amazon официально представила новую серию телевизоров Fire TV Omni с MiniLED-подсветкой,…
Представлены телевизоры LG QNED Evo 2025…
Компания LG Electronics пополнила ассортимент телевизоров серией QNED evo 2025, в которую вошли модели с …
Представлен лазерный проектор Epson EH-QS100B/W …
Компания Epson представила ультракороткофокусный проектор EH-QS100B/W, который ориентирован на создание д…
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor