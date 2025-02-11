75-дюймовый Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition оценили в $460

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются матрицами с разрешением с кадровой частотой до 144 Гц и 94-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 4-ядерным чипом Cortex A55 с максимальной частотой 1,9 ГГц и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Телевизоры уже можно предзаказать на дебютном китайском рынке по цене в эквивалент 195, 230, 260, 340 и 460 долларов соответственно.

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