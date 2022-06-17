75-дюймовый Xiaomi Mi TV EA Pro появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу 75-дюймовую модель телевизора из серии Mi TV EA Pro, которая оценена в 595 долларов. Новинка может похвастаться разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), частотой обновления изображения 60 Гц, поддержкой технологии MEMC, металлическим корпусом Unibody с рамкой толщиной чуть меньше 2 мм, четырехъядерным процессором MediaTek MT9638 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графикой ARM Mali-G52, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, адаптером Wi-Fi, поддерживающей два диапазона, и Bluetooth 5.0, стереодинамиками, интерфейсами и двумя разъемами USB Type-A (один 3.0).