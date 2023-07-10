75-дюймовый Xiaomi Mi TV EA75 оценен в $400

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделями Xiaomi Mi TV EA55 (L55MA-EA) и Mi TV EA75 (L75MA-EA), которые уже можно приобрести в Китае по цене в 205 и 400 долларов. Новинки характеризуются цельным металлическим Unibody-корпусом, 55 и 75-дюймовыми панелями с разрешением 4K, углом обзора 178°, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, неназванной однокристальной системой с четырьмя ядрами, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, двумя 10-Вт динамиками, интерфейсами USB-A, HDMI, AV, RJ-45 и S/PDIF, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц, а также предустановленной программной оболочкой MIUI for TV3.0.