75-дюймовый Xiaomi TV S Mini LED 2025 оценен в 1000 евро

Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок телевизоры серии TV S Mini LED 2025, которая состоит из моделей с диагональю экрана 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются матрицами QD-Mini LED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, 308, 392 и 512 участками локального затемнения в зависимости от модели, пиковой яркостью 1200 нит, динамической контрастностью 12000000:1,поддержкой технологий Dolby Vision IQ и HDR10+, сертификацией IMAX Enhanced, режимом Filmmaker Mode, четырехъядерной платформой Cortex A73, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, звуковой системой с поддержкой Dolby Atmos, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB 2.0 и USB 3.0, оптическим аудиовыходом, портом Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены в 600, 800 и 1000 евро.