75-дюймовый телевизор JVC AI Vision QLED TV оценен в 1040 долларов

Компания JVC пополнила ассортимент телевизоров серией AI Vision QLED TV, которая состоит из моделей с диагональю экранов от 32 до 75 дюймов. Новинки характеризуются матрицами с технологией QLED с разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, платформой Realtek, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флеш-памяти, акустической системой мощностью до 80 Вт в зависимости от модели и с поддержкой Dolby Atmos, предустановленной операционной системой Google TV, поддержкой голосовых команд через Google Assistant, тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также разъемами Ethernet и eARC. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 140, 185, 280, 345, 575 и 1040 долларов соответственно.

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