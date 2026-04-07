Представлены телевизоры HUAWEI Vision Smart Screen 6 SE

Компания HUAWEI объявила о выпуске серии телевизоров Vision Smart Screen 6 SE, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются матрицей нового поколения Super Mini LED с разрешением 4K, кадровой частотой до 288 Гц, углом обзора 178 градусов, отображением более миллиарда цветовых оттенков, пиковой яркостью 1200 нит, однокристальной системой с двумя ядрами Cortex-A73 и двумя Cortex-A53, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 4.3, двумя 25-Вт широкополосными динамиками, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB 3.0 и USB 2.0, сетевым разъёмом, 8-Мп AI-камерой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также металлическим корпусом с соотношение дисплея к корпусу 97,2%. Телевизоры уже появились в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 570, 715 и 860 долларов соответственно.

