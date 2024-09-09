75-дюймовый телевизор Thunderbird Bluebird оценен в $985

Компания TCL пополнила ассортимент серии телевизоров Thunderbird Bluebird 75-дюймовой моделью, которая получила VA-матрицу с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц с функцией разгона до 240 Гц, 93-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, корпусом толщиной 29,8 мм с возможностью установки вплотную к стене, несколькими комплектными рамками корпуса, которые крепятся при помощи магнитов, 4-ядерной однокристальной системой MediaTek MT9653, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 20-Вт акустической системой и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5. Цена телевизора на дебютном для производителя китайском рынке составляет эквивалент 985 долларов.

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