80% пользователей iPhone X довольны смартфоном

Около 80% владельцев iPhone X положительно отзываются о своем смартфоне. К такому выводу пришли специалисты Strategy Analytics из подразделения Consumer Sentiment Analysis (CSA), проанализировавшие около шестисот отзывов, оставленных на сайтах различных онлайновых магазинов. В статье отмечается, что в отличие от других производителей, Apple всегда реализует какие-то нововведения в своих устройствах, на которые положительно реагируют пользователи. По мнению старшего аналитика Strategy Analytics Адама Торварта, именно нововведения сделали iPhone X выдающимся продуктом на рынке смартфонов.