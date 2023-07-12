83-дюймовый Samsung Class S90C OLED 4K Smart TV оценен в $5400

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 83-дюймовой моделью Class S90C OLED 4K Smart TV (2023), которая может похвастаться толщиной рамок всего 4 мм. Новинка характеризуется QLED-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR 10+, HDR 10 и FreeSync Premium, чипом Neural Quantum, 40-Вт аудиосистемой 2.1, поддержкой Dolby Atmos и Object Tracking Sound Lite, встроенным голосовым помощником, игровой платформой Samsung Gaming Hub, предустановленной ОС Tizen Smart TV, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1 с поддержкой 4K 120 Гц, двумя разъемами USB, портом Ethernet, а также поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Телевизор появится в продаже до конца недели по цене в 5400 долларов.