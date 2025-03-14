83-дюймовый телевизор LG OLED evo C5 оценили в $5400

Компания LG объявила о выпуске серии OLED-телевизоров evo C5, в которую вошли модели с диагональю панелей 48, 55, 65, 77 и 83 дюйма. Новинки уже доступны для покупки по цене в 1400, 1600, 2000, 2700, 3700 и 5400 долларов соответственно. Телевизоры оснащаются OLED-матрицей с разрешением 4K и частотой обновления до 144 Гц, процессором Alpha 9 AI Gen8, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, игровым режимом с низкой задержкой ввода и переменной кадровой частотой (VRR), а также сертификацией ClearMR 9000. Ранее корейский производитель выпустил серию премиальных телевизоров LG OLED evo G5, цена на которые достигает 25 тысяч долларов.