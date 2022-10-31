85-дюймовый Hisense Vidda 85V1F-S подешевел до $600

Компания Hisense снизила цену на 85-дюймовый ЖК-телевизор Hisense Vidda 85V1F-S, который на выходе стоил 1300 долларов. Теперь его предлагают приобрести за 600 долларов.

Напомним, что телевизор характеризуется разрешением 4K, поддержкой HDR10, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологии MEMC для лучшей плавности, светодиодной подсветкой с дорогим красным люминофором с увеличением охвата цветового пространства BT.709 до 130%, четырехъядерной платформой, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, двумя полнодиапазонными 18-Вт динамиками и 25-Вт сабвуфером, 2,5-литровым резонатором, поддержкой двойного декодирования Dolby Atmos, Viper и Dolby+ DTS, поддержкой переменной частоты обновления (VRR) и разъемом HDMI 2.1.
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