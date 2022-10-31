85-дюймовый Hisense Vidda 85V1F-S подешевел до $600

Напомним, что телевизор характеризуется разрешением 4K, поддержкой HDR10, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологии MEMC для лучшей плавности, светодиодной подсветкой с дорогим красным люминофором с увеличением охвата цветового пространства BT.709 до 130%, четырехъядерной платформой, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, двумя полнодиапазонными 18-Вт динамиками и 25-Вт сабвуфером, 2,5-литровым резонатором, поддержкой двойного декодирования Dolby Atmos, Viper и Dolby+ DTS, поддержкой переменной частоты обновления (VRR) и разъемом HDMI 2.1.