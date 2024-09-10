85-дюймовый телевизор Hisense Vidda AI TV X Min оценен в 770 долларов

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Vidda AI TV X Mini, которая состоит из моделей с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, пиковой яркостью 1000 нит, поддержкой HDR 10+, Dolby Vision IQ и Dolby Vision Gaming, акустической системой формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos и DTS (вариант на 85 дюймов), интерфейсами HDMI, разъемами USB-A 2.0 и USB-A 3.0, а также портом для проводного подключения к интернету RJ45. Телевизоры уже доступны для предварительного заказа на дебютном китайском рынке по цене в 365, 450, 560 и 770 долларов соответственно. Когда состоится глобальный релиз и сколько новинки будут стоить, пока не сообщается.

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